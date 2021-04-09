ظريف يعرض مقترح بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده اقترحت "مسارا منطقيا" للامتثال الكامل للاتفاق النووي، معتبرا أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق تعسفية ويجب رفعها.

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ولفت ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن تعود الولايات المتحدة، التي تسببت في هذه الأزمة، إلى الامتثال الكامل أولا، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع.

وأضاف ظريف أن جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب ضد خطة العمل الشاملة المشتركة تعسفية ولا بد من رفعها.

Iran proposes logical path to full JCPOA compliance:



-US—which caused this crisis—should return to full compliance first;



-Iran will reciprocate following rapid verification;



-All Trump sanctions were anti-JCPOA & must be removed—w/o distinction between arbitrary designations. — Javad Zarif (@JZarif) April 9, 2021

وكان الاتحاد الأوروبي قال الجمعة إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الأسبوع المقبل بعد "مباحثات بناءة" هذا الأسبوع.

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تم إطلاع اللجنة المشتركة على عمل مجموعتي الخبراء بشأن رفع العقوبات وإجراءات الامتثال النووي وأشار المشاركون إلى المباحثات البناءة والتي تبحث عن حلول".

بدورها، أعلنت روسيا أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة أبدت ارتياحها إزاء "تقدم أولي" أحرزه الخبراء العاملون في فيينا في مسعى لإحياء الصفقة.

المصدر: RT