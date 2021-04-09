نائبة جمهورية تصف بايدن بـ"المتاجر الرئيسي" بقضية الأطفال المهاجرين

وصفت عضو الكونغرس الأمريكي كات كاماك، الرئيس جو بايدن بـ"المتاجر الرئيسي" بقضية الأطفال المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وقالت النائبة الجمهورية التي جالت برفقة أعضاء الكونغرس الجمهوريين على الحدود في وقت سابق من هذا الأسبوع، في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنها رأت فتيات صغيرات دون سن العاشرة تعرضن للاغتصاب الجماعي، واصفة ما رأته بالأزمة الإنسانية.

وأضافت: "لا يمكن أن أطلق على بايدن صفة رئيس.. هو المتاجر الرئيسي بهؤلاء الأطفال"، مشيرة إلى أنه "عندما يكون هناك 20 ألف طفل رهن الاعتقال وانتشار كبير لحرس الحدود وأعضاء المافيات يضايقون عملاء الدوريات الحدودية وهم يرسلون هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات عبر النهر بأنفسهم.. تكون لدينا أزمة إنسانية ذات أبعاد ملحمية".

وكشف استطلاع للرأي الذي أجرته مؤسسة Hill-HarrisX، أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تشهدها الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، أكثر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يذكر أن بايدن، أعلن أن نائبته كامالا هاريس ستقود جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "ديلي ميل" + RT