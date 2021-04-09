 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: أمريكا أبلغت تركيا نيتها إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود الأسبوع القادم

روسيا تعلن عن إحراز "تقدم أولي" في مشاورات فيينا بشأن اتفاق إيران النووي

أخبار العالم

روسيا تعلن عن إحراز
Reuters Lisi Niesner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q595

أعلنت روسيا أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باتفاق إيران النووي أبدت ارتياحها إزاء "تقدم أولي" أحرزه الخبراء العاملون في فيينا في مسعى لإحياء الصفقة.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم.

وتابع: "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".

وذكر الدبلوماسي الروسي، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا جديدا في الأسبوع القادم في مسعى لـ"تعزيز الزخم الإيجابي هذا".

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.

وأنشئت في العاصمة النمساوية لهذا الهدف مجموعتا خبراء تعملان على مسألتين رئيسيين، هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وعودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"