الرئيس الأوكراني ينشر صورة "سيلفي" على خط التماس

بدأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثاني من زيارته إلى مقاطعة دونيتسك، بنشر صورة سيلفي التقطها في إحدى بلدات المنطقة الواقعة على خط التماس للنزاع بجنوب شرق البلاد.

ونشر زيلينسكي صباح اليوم عبر "إنستغرام"، صورة تظهره في بلدة أفدييفكا على خلفية منشأة صناعية مهجورة وجهاز متواز صدئ، مرفقة بكلمات: "أفدييفكا. المنطقة الصناعية. المتوازي. صباح الخير".

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ولم يوضح الرئيس الذي يرتدي في الصورة بدلة رياضية سوداء، ما إذا كان بصدد ممارسة تمارين للرياضة الصباحية أو أنه قد انتهى من ممارستها.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى منطقة دونباس أمس الخميس وسط تصعيد جديد بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، في زيارة تهدف "للتواصل مع العسكريين ودعم معنويات المدافعين"، حسب الرئاسة الأوكرانية.

المصدر: RT