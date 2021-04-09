الدفاع التركية: تحطم طائرة في البحر قبالة إزمير ونجاة طياريها
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم طائرة تابعة لها في بحر إيجه قبالة سواحل مدينة إزمير، خلال تنفيذها طلعة تدريبية، ونجاة طياريها.
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
يتبع..