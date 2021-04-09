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الدفاع التركية: تحطم طائرة في البحر قبالة إزمير ونجاة طياريها

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الدفاع التركية: تحطم طائرة في البحر قبالة إزمير ونجاة طياريها
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم طائرة تابعة لها في بحر إيجه قبالة سواحل مدينة إزمير، خلال تنفيذها طلعة تدريبية، ونجاة طياريها.

يتبع..

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