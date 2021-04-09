الهند تسجل قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا والوفيات عند أعلى مستوى منذ أشهر

سجلت السلطات الصحية الهندية قفزة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، فيما بلغ مؤشر الوفيات اليومية جراء الوباء أعلى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة رصد 780 وفاة و131968 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 61899 مريضا للشفاء.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" التي سجلت في الهند حتى اليوم إلى أكثر من 13.06 مليون إصابة مؤكدة (أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل)، منها 167642 حالة وفاة و979608 حالات نشطة.

وتلقى أكثر من 94.3 مليون شخص في الهند، حسب بيانات الوزارة، اللقاح ضد كورونا، ضمن حملة التطعيم التي تركز على المواطنين فوق سن الـ45 والكوادر الطبية والموظفين العاملية في الخطوط الأمامية.

المصدر: RT + رويترز