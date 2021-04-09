أستراليا تشتري 20 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر"

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها أبرمت صفقة لشراء 20 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" لأنها تتحول بسرعة بعيدا عن خطتها السابقة للاعتماد بشكل أساسي على لقاح "أسترازينيكا".

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن هذه الصفقة بعد ساعات فقط من قوله إن أستراليا ستتوقف عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وقال إن "الصفقة تعني أن أستراليا ستحصل على إجمالي 40 مليون جرعة من لقاح "فايزر" بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتلقيح 20 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حظر على لقاح أسترازينيكا وإن خطر الآثار الجانبية بعيد".

جاء التحول الأسترالي بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية هذا الأسبوع إنها وجدت "صلة محتملة" بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات دموية نادرة، على الرغم من أن الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدت أن فوائد تلقي اللقاح لا تزال تفوق فوائد مخاطر اللقاح لمعظم الناس.

المصدر: AP