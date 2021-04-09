الصين تتوعد بإجراءات مناسبة على العقوبات الأمريكية الجديدة

تعهدت الصين بأن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركاتها التكنولوجية لن تبقى دون رد مناسب.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، على أن بكين ستتخذ إجراءات الرد المطلوبة ردا على هذه الخطوة الأمريكية، مبديا تصميم الدولة الصينية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وجاء هذا التصريح تعقيبا على إدراج الولايات المتحدة أمس سبع مؤسسات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (السوبركمبيوتر)، بدعوى تشكيلها خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: تاس