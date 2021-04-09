محافظ البنك المركزي الإيراني: تمكنا من تجاوز المرحلة الصعبة

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن بلاده تمكنت من تجاوز الضغوط القصوى، مشيرا إلى أنه لا جديد بشأن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

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وقال همتي في تصريح أمس الخميس عبر تطبيق "كلوب هاوس" إن "الضغوط التي فرضت على إيران خلال الأشهر 32 الماضية، خلقت مشاكل أكثر جدية، لكننا وبدعم من قائد الثورة والحكومة وهمم الشعب قد تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة جدا والضغوط القصوى".

واعتبر همتي أن "القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF" ألحقت صدمة أخرى بالبلاد"، وقال إن "أحداثا سيئة جدا وقعت في العام الإيراني الماضي منها تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون 10 دولارات وقطع صادرات السلع بسبب كورونا والانخفاض الشديد في سعر البنزين وانخفاض الطلب على المنتوجات البتروكيمياوية والصلب".

وأضاف همتي أنه "لهذه الأسباب لم ترد إلى البلاد أي عملة صعبة وانخفضت صادراتنا النفطية إلى أدنى مستوى لها خلال شهري مايو ويونيو، وكل هذه الأمور قد وجهت صدمة لسوق العملة الصعبة".

ولفت إلى أن "فرض الحظر من قبل الولايات المتحدة على 18 بنكا إيرانيا قد وجه ضربة لسوق العملة الصعبة الإيرانية على الصعيد الدولي، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ومنها بيع الأوراق المالية لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على تشديد التضخم".

وقال همتي إن الخروج من اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية FATF رهن بالمصادقة على لوائحها، مضيفا أن الانضمام لهذه المجموعة يعد من ضرورات الأنشطة البنكية وفي حال عدم المصادقة عليها سنواجه مشاكل في المبادلات البنكية خاصة في حال رفع الحظر.

وأوضح همتي أنه لم يحصل أي جديد في شأن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية البالغة 7 مليارات دولار، داعيا إلى الإفراج الفوري عن هذه الأرصدة".

المصدر : إيرنا