كوريا الشمالية تنتقد اليابان بشدة لإطلاقها اسم "بحر اليابان" على "البحر الشرقي"

وجهت كوريا الشمالية يوم الخميس انتقادات لاذعة إلى اليابان لاستخدامها تسمية "بحر اليابان" في الإشارة إلى "البحر الشرقي" الذي يفصل بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

واتهمت بيونغ يانغ طوكيو بأن لديها "طموحا جامحا لغزو كوريا".

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية في بيان لها: "منذ أيام، أصر نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي على أن مصطلح "بحر اليابان" هو المصطلح الرسمي الوحيد المعترف به دوليا.. قائلا إنه من غير المناسب استخدام مصطلح "البحر الشرقي".

وجاء في البيان: "هذا تعبير واضح عن طموح اليابان الجامح لغزو كوريا، والذي يسعى إليه الرجعيون اليابانيون الذين يسعون إلى تحويل كوريا بأكملها إلى مستعمرة مرة أخرى، مع تبرير الغزو الإمبريالي الياباني لكوريا".

وأضافت الوكالة أن "مصطلح "بحر اليابان" مصطلح إجرامي يمثل تاريخ الحكم الاستعماري الياباني، وهو من نتائج سياسة التوسع العسكري لليابان، ومرادف للعدوان الإمبريالي".

وقالت: "يجب على اليابان الكف عن تشويه التاريخ الذي عفا عليه الزمن، والتخلي عن السعي إلى التوسع الإقليمي".

المصدر: وكالة "يونهاب"