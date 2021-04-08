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تركيا: إنقاذ 30 مهاجرا غير نظامي ومصرع آخر (صور)

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تركيا: إنقاذ 30 مهاجرا غير نظامي ومصرع آخر (صور)
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنقاذ قواتها 30 مهاجرا غير نظامي، ومصرع آخر، بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

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وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها أنقذت الاثنين، مجموعة تتألف من 30 شخصا في نهر مريتش على الخط الفاصل بين تركيا واليونان.

وأوضح البيان أن الأشخاص كانوا عالقين في جزيرة صغيرة داخل النهر، بعدما انقلب قاربهم.

وأشار البيان إلى أن "الأشخاص تعرضوا للضرب المبرح في الجانب اليوناني قبل إنقاذهم في النهر"، مشيرا إلى "مصرع مهاجر غير نظامي في الحادثة".

المصدر: الأناضول

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