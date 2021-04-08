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بلدية أنقرة ترد على سفارة الصين بطريقتها الخاصة! (صورة)

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بلدية أنقرة ترد على سفارة الصين بطريقتها الخاصة! (صورة)
Reuters
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فوجئت سفارة الصين في أنقرة، يوم الخميس، بأعمال حفر أمام المبنى تنفذها إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، يأتي هذا التصرف المفاجئ من بلدية أنقرة، بعد تغريدة لسفارة الصين بأنقرة عبرت فيه عن انزعاجها من تصريح لعمدة البلدية منصور يافاش.

وقالت الصحيفة إنه "بعد يوم من تغريدة سفارة الصين، بدأت إدارة المياه والصرف الصحي ببلدية أنقرة أعمال حفر أمام السفارة بزعم رصد تسريب بالقنوات المائية، فيما يبدو أنه رد فعل من عمدة البلدية".

وكانت الصحيفة ذاتها أشارت يوم الثلاثاء إلى أن سفارة الصين لدى أنقرة "أبدت بتغريدة انزعاجها من تصريح لرئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، ويافاش، تحدثا فيه عن إحياء الذكرى 31 لمذبحة بارين، التي ارتكبها الجيش الصيني في تركستان الشرقية في شهر رمضان عام 1990".

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وعقب هذه التغريدة تم استدعاء سفير الصين لدى أنقرة من قبل وزارة الخارجية التركية.

وقالت السفارة الصينية: "نرفض بشدة تحدي أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها بأي شكل من الأشكال" مشيرة إلى احتفاظ الجانب الصيني "بحق الرد الملائم".

وأضافت أن "منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم الذاتي جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. هذا واقع مقبول عالميا ولا جدال فيه".

المصدر: "زمان" التركية

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