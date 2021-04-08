روسيا: النتائج الأولية لعمل الخبراء في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي قد تنشر اليوم

أكدت روسيا أن نتائج عمل مجموعتي الخبراء اللتين تدرسان في فيينا فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 قد تنشر في غضون ساعات معدودة.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "تواصل مجموعتا الخبراء عملهما في فيينا على مسألتي رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى تطبيق كامل التزاماتها النووية وفقا لخطة العمل الشاملة، والنتائج الأولية قد تصبح متوفرة مساء اليوم".

Two expert-level groups continue their work in Vienna on #US sanctions lifting and return of #Iran to full compliance with its nuclear commitments under #JCPOA. The preliminary results may known this evening. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 8, 2021

وسبق أن أكد أوليانوف أمس أن روسيا طرحت اقتراحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة بين واشنطن وطهران.

المصدر: RT