الاتحاد الإفريقي يلغي خطط شراء لقاحات من الهند ويتحول إلى لقاح أمريكي

أعلن مسؤول رفيع المستوى أن الاتحاد الإفريقي ألغى خطط الحصول على لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 من معهد "سيروم" الهندي ويبحث حاليا عن خيارات مع شركة "جونسون أند جونسون".

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وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ للصحفيين اليوم الخميس إن المعهد سيظل يزود إفريقيا بلقاح "أسترازينيكا" عبر برنامج "كوفاكس"، لكن الاتحاد سيسعى للحصول على إمدادات إضافية من "جونسون أند جونسون".

يأتي البيان غداة إعلان جهات تنظيمية أوروبية وبريطانية اكتشاف صلات محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" وتقارير عن حالات تجلط دموي بالمخ نادرة للغاية لكنها أكدت على أهميته في حماية الناس.

وشدد نكينغاسونغ على أن الاكتشاف الأخير ليس له علاقة بقرار الاتحاد، موضحا أن الاتحاد المؤلف من 55 بلدا حول جهوده إلى "جونسون اند جونسون" في إطار اتفاق وقع الأسبوع الماضي للحصول على ما يصل إلى 400 مليون جرعة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"