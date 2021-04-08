العثور على صورة للمدرس الفرنسي المقتول باتي خلال تفتيش بيت فتاة مشتبه بها

ذكرت السلطات الفرنسية أنه تم العثور على صورة للمدرس المقتول صامويل باتي خلال تفتيش بيت فتاة عمرها 18 عاما تعتبر المشتبه به الرئيسي في مؤامرة محتملة لشن هجوم بمدينة بيزييه الجنوبية.

إقرأ المزيد

وقال مكتب المدعي الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب العام، إن الفتاة التي لم يذكر اسمها لم تكن معروفة للأجهزة الأمنية.

وفي وقت سابق قال المدعون، إن السلطات ألقت القبض على خمس نساء في بيزييه وبدأت تحقيقا أوليا فيما يتصل بالمؤامرة المحتملة.

وكان ذبح باتي في أكتوبر الماضي قد روع فرنسا وأدى لتجدد المخاوف من هجمات "الجهاديين" في البلاد.

المصدر: "رويترز"