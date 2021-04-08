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إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بالرعاية الإفريقية لمفاوضات سد النهضة

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إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بالرعاية الإفريقية لمفاوضات سد النهضة
Reuters
وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن
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قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة.

وخلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال مكونن، إن "مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ضرورية بالنظر إلى كونه مراقبا محايدا ومنصفا".

وحول الأزمة الحدودية مع السودان، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن "الخلافات الحدودية مع السودان يجب أن تحل بالطرق السلمية".

المصدر: ethiopian monitor

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