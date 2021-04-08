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تأمين سفينة شحن هولندية بعد محاولة إنقاذ في المياه الهائجة (صور)

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تأمين سفينة شحن هولندية بعد محاولة إنقاذ في المياه الهائجة (صور)
Reuters
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تمكنت فرق الإنقاذ من الصعود على متن سفينة شحن هولندية كانت قد جرفتها المياه، وتم تأمينها في المياه الهائجة قبالة النرويج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت إدارة السواحل النرويجية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن سفينة الشحن "إمسليفت هندريكا" وربطها بزورقي قطر، ويتم الآن سحبها إلى ميناء أليسوند النرويجي، كما تم نقل الطاقم المكون من 12 شخصا بواسطة مروحية إلى الشاطئ كإجراء احترازي.

وقالت الإدارة في بيان إن "أطقم الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن السفينة العائمة إمسليفت هندريكا وتمكنت من ربطها بزورقي القطر".

وكانت عملية سحب السفينة، التي انجرفت وواجهت مخاطر الانقلاب في المياه الهائجة، قبالة سواحل النرويج، قد تأجلت لتبقى لفترة أطول مما كان يتوقع، بسبب الطقس السيئ.

وأطلقت السفينة أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة بعد أن واجهت أحوالا جوية سيئة.

تأمين سفينة شحن هولندية بعد محاولة إنقاذ في المياه الهائجة (صور)
Reuters

المصدر: dpa-international

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