تقرير: رئيس الموساد الإسرائيلي يزور واشنطن قريبا لإقناع الأمريكيين

قالت القناة الإسرائيلية (13) إن رئيس الموساد يوسي كوهين، سيزور خلال الأيام المقبلة واشنطن، لإقناع المسؤولين الأمريكيين بأنه لا توجد حاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران.

وذكرت القناة أن الجانب الإسرائيلي يحاول تحديد موعد لكوهين للاجتماع بالرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن هذه "أول زيارة لشخصية إسرائيلية كبيرة إلى واشنطن بعد دخول بايدن إلى البيت الأبيض، حيث سيصل رئيس الموساد قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وقالت إنه "من المتوقع أن يقوم كوهين باستعراض معلومات استخباراتية وأدلة أمام الأمريكيين، تشير إلى استمرار الإيرانيين بالكذب وإخفاء معلومات بما يتعلق ببرنامجهم النووي. وبموجب ذلك فإن كوهين سيحاول اقناع المسؤولين الأمريكيين بأنه لا توجد حاجة لاتفاق جديد وإنما يجب تشديد الاتفاق الأصلي".

المصدر: i24news