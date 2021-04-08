الرئيس الكوري الجنوبي: نتيجة الانتخابات بمثابة توبيخ من الشعب

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الخميس، إنه يرى هزيمة حزبه في الانتخابات يوم أمس بمثابة توبيخ من الشعب، مؤكدا أنه سيضطلع بواجباته "بتواضع وإحساس كبير بالمسؤولية".

ونقل المتحدث باسم "البيت الأزرق" كانغ مين-سوك، عن مون قوله، إنه سيركز على مجهودات "تلبية طلبات الشعب الملحة"، بما يشمل تخطي جائحة كورونا، وإحياء الاقتصاد، ودفع استقرار سبل العيش وسوق الإسكان واستئصال الفساد.

وقد تعرض الحزب الديمقراطي لهزيمة ساحقة من الحزب المحافظ المعارض الرئيسي "سلطة الشعب" في الانتخابات التكميلية لعمدتي سيئول وبوسان قبل يوم.

وتثير النتيجة تكهنات حول ما إذا كان مون سيغير سياساته ليستعيد أصوات الناخبين، حيث أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى بعد أقل من عام.

ويتوقع أن يجري الرئيس تعديلا وزاريا وآخر في صفوف فريقه بـ"البيت الأزرق"، في محاولة لاكتساب بعض الزخم الجديد.

المصدر: "يونهاب"