بالفيديو.. تصادم ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة الفلبين

تصادمت ناقلة نفط وسفينة شحن في المياه قبالة مدينة كافيت جنوب غربي العاصمة الفلبينية مانيلا، دون أن يصاب أحد، وفقا لما ذكره خفر السواحل الفلبيني.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماندو باليلو، إن ناقلة النفط "ريتش رينبو" المسجلة في تايلاند، كانت تبحر من الفلبين إلى الصين عندما اصطدمت مع سفينة قادمة تدعى آيفي ألاينس، مسجلة في جزر مارشال، قبالة سواحل كافيت ليلة الأربعاء.

Nagbanggaan ang oil tanker na MTr Rich Raibow at Bulk Carrier Ivy Alliance mga 3 nautical miles ang layo sa Cavite City.

Ayon kay PCG Spokesperson Armand Balilo, ligtas ang mga crew ng mga nagbanggaang barko 🎥: PCG pic.twitter.com/S27fJwMHqU — Dennis Datu (@Dennis_Datu) April 8, 2021

وأكد أنه لم يتسرب أي نفط في البحر بعد اصطدام الناقلة بسفينة الشحن التي تحمل الفحم، والتي تبحر من إندونيسيا إلى الفلبين، مشيرا إلى أن التصادم أدى إلى حدوث ثقوب في كلتا السفينتين.

وقال باليلو إن خفر السواحل الفلبيني قد علم بالحادث قبل قليل من الساعة العاشرة ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب التصادم وتفاصيل أخرى بما فى ذلك الوقت المحدد لوقوع الحادث.

المصدر: "شينخوا"