نيوزيلندا تمنع دخول القادمين من الهند بسبب كوفيد-19

قررت نيوزيلندا، اليوم الخميس، تعليق دخول جميع المسافرين القادمين من الهند مؤقتا بمن في ذلك مواطنوها لمدة أسبوعين تقريبا بعد وصول عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا من هناك.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي: "نعلق مؤقتا دخول المسافرين القادمين من الهند إلى نيوزيلندا".

وسيبدأ التعليق اعتبارا من 11 أبريل عند الساعة 1600 بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته. وستبحث الحكومة خلال هذه الفترة تدابير إدارة المخاطر لاستئناف حركة السفر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيوزيلندا 23 حالة إصابة جديدة بكورونا عند حدودها اليوم منها 17 حالة من الهند.

وتكافح الهند موجة ثانية من كوفيد-19 وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروة الموجة الأولى التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"