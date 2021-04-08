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إحياء ذكرى "الهولوكوست" للمرة الأولى في بلد عربي

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إحياء ذكرى
twitter.com @IsraelintheGulf
ناشطون إماراتيون يحييون ذكرى الهولوكوست
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أقيمت في الإمارات، مساء أمس الأربعاء، مراسم إحياء ذكرى "المحرقة النازية" لليهود، بالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في إسرائيل، في فعالية تعد الأولى من نوعها في بلد عربي.

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وشارك في المراسم 6 ناشطين إماراتيين، أضاؤوا 6 شمعات ترمز إلى 6 ملايين ضحية في المحرقة، كما قدم المغني الإسرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي، أغنية "نسيج إنساني واحد" في إصدار خاص للمناسبة.

وعرض خلال الفعالية، فيلم وثائقي عن المحرقة، كما أجري نقاش حول ذكرى المحرقة والعالم العربي.

والمحرقة النازية أو ما يعرف بالهولوكوست هي إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية قتل فيها ما يقرب من 6 ملايين يهودي أوروبي على يد النظام النازي بزعامة أدولف هتلر، ويقول مؤرخون إن 5 ملايين شخص من غير اليهود قتلوا أيضا خلال عمليات القتل الجماعي في جميع أنحاء ألمانيا النازية والمناطق المحتلة من قبل ألمانيا في أوروبا، ما يرفع عدد ضحايا الإبادة إلى 11 مليونا.

المصدر: إسرائيل 24

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