"فيسبوك": لم نخطر أكثر من 530 مليون مستخدم بتسريب بياناتهم ولا نخطط لذلك

قال متحدث باسم "فيسبوك" إن الشركة لم تخطر أكثر من 530 مليون مستخدم تم الحصول على بياناتهم من خلال ثغرة أمنية قبل عام 2019، ولا تنوي حاليا القيام بذلك.

وكان موقع "بيزنس إنسايدر" قد ذكر الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى من ملفات تعريف المستخدمين متاحة في قاعدة بيانات عامة.

وقالت "فيسبوك" إن "جهات خبيثة" حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 عن طريق "استخلاص" الملفات الشخصية باستخدام ثغرة أمنية.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن "فيسبوك ليست واثقة من أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمين الذين سيحتاجون إلى إخطارهم"، مؤكدا أن الشركة أخذت في الاعتبار كذلك أن المستخدمين لا يمكنهم إصلاح المشكلة وأن البيانات متاحة علنا.

وأعلنت الشركة أنها سدت الثغرة بعد رصد المشكلة في ذلك الوقت، مشددة على أن المعلومات المسروقة لا تتضمن معلومات مالية أو معلومات صحية أو كلمات مرور.

المصدر: "رويترز"