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الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "بذل جهود إيجابية" مع بكين

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الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود إيجابية مع بلاده.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن "شي أكد لميركل أن العلاقات الصينية الأوروبية تواجه مفترقا جديدا، إضافة إلى تحديات عدة"، مضيفة أنه "حض الاتحاد الأوروبي على الحكم بشكل صحيح ومستقل".

وأضافت الوكالة أن شي قال لميركل إنه "من المهم أن ندرك بقوة الاتجاه العام لتطور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي من منظور استراتيجي، واحترام بعضنا البعض وإلغاء التدخلات".

وتابع الرئيس الصيني: "تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق أفعالا عظيمة هادفة. آمل أن تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من بذل جهود إيجابية مع الصين لإضافة مزيد من اليقين والاستقرار الى هذا العالم المتغير باستمرار".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس الماضي على إدراج أربعة مواطنين ومنظمة واحدة في الصين على القائمة السوداء بتهمة انتهاك حقوق الإنسان على خلفية ملاحقة "أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ".

وردت الصين على ذلك بإعلان وزارة خارجيتها عن فرض عقوبات ضد 10 مواطنين أوروبيين، بينهم عدد من نواب البرلمان الأوروبي، و4 كيانات.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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