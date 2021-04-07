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تقرير: 44% من إصابات كورونا تتمركز في 5 ولايات أمريكية

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تقرير: 44% من إصابات كورونا تتمركز في 5 ولايات أمريكية
Reuters
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كشفت جامعة "جونز هوبكنز" أن ما يقرب من 44% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي سجلت في خمس ولايات.

وسجلت الولايات المتحدة 452825 إصابة بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، من بينها 197500 حالة سجلت في نيويورك وميشيغان وفلوريدا وبنسلفانيا ونيوجيرسي، ما يمثل 43.6٪ من جميع الحالات.

وأشارت وكالة "أسوشييتد برس" إلى أن هذه الولايات الخمس فقط تمثل 22 في المائة من سكان الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ميشيغان سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت أن متوسط ​​الحالات الجديدة في ميشيغان خلال أسبوع وصل إلى 6719، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين.

المصدر: The Hill

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