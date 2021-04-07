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إلهان عمر تنتقد خطة بايدن لمواصلة بناء الجدار الحدودي

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إلهان عمر تنتقد خطة بايدن لمواصلة بناء الجدار الحدودي
Reuters
النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر
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قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة بناء "جدار ترامب" على حدود المكسيك "مخزية وغير مقبولة".

وقالت في تغريدة على "تويتر"، إنه "من المخجل ومن غير المقبول أن يواصل الرئيس بايدن بناء جدار ترامب العنصري والمعادي للأجانب".

وجاء تصريح عمر بعد يوم من كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ببنائه.

المصدر: RT

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