إلهان عمر تنتقد خطة بايدن لمواصلة بناء الجدار الحدودي

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة بناء "جدار ترامب" على حدود المكسيك "مخزية وغير مقبولة".

وقالت في تغريدة على "تويتر"، إنه "من المخجل ومن غير المقبول أن يواصل الرئيس بايدن بناء جدار ترامب العنصري والمعادي للأجانب".

It’s shameful and unacceptable for @POTUS to continue the construction of Trump’s xenophobic and racist wall. — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 7, 2021

وجاء تصريح عمر بعد يوم من كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ببنائه.

المصدر: RT