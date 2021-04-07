مجموعة العشرين تعلق خدمة ديون الدول الفقيرة لستة أشهر أخرى

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع ترأسته إيطاليا، عن تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين: "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه "التمديد الأخير".

من جانبه، رحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية".

وقال: "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".

وعلقت مجموعة العشرين في أبريل 2020 سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرا في ظل اتساع جائحة كورونا ثم مددت التعليق في أكتوبر حتى 30 يونيو 2021.

المصدر: "أ ف ب"