سفير ميانمار في لندن: لقد منعت من دخول السفارة

قال كياو زوار مينين، سفير ميانمار في لندن، لوكالة "رويترز" إنه مُنع من دخول السفارة بعد انقسامه عن الجيش ومطالبته بالإفراج عن الزعيمة المحتجزة أونغ سان سو كي.

وكان جيش ميانمار قد سيطر على السلطة في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا بعد انتخابات حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا.

وأعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على مؤسسة في ميانمار قيل إنها على صلة بالعسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في البلاد نتيجة للانقلاب الذي وقع مطلع فبراير الماضي.

ونالت ميانمار استقلالها عن بريطانيا في عام 1948. وخلال الشريحة العظمى من تاريخها الحديث، كانت تحت الحكم العسكري.

وبدأ تخفيف القيود العسكرية منذ عام 2010، مما أدى إلى انتخابات حرة في عام 2015 وتنصيب حكومة برئاسة زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي في العام الذي تلاها.

المصدر: "رويترز" + وكالات