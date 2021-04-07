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المكسيك: مستعدون لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة

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المكسيك: مستعدون لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة
Reuters
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، معربا عن استعداده لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة.

وقال لوبيز أوبرادور في تغريدة عبر "تويتر": "هناك استعداد من جانبنا لتوحيد الجهود في مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق الإنسان، خاصة الفتيات والفتيان".

وشارك الرئيس صورة جمعته بوزير الخارجية مارسيلو إبرارد، في أثناء إجراء المكالمة الهاتفية مع هاريس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عين هاريس لقيادة جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Hill-HarrisX، أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تشهدها الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، أكثر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT

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