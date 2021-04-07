المكسيك: مستعدون لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، معربا عن استعداده لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بالهجرة.

وقال لوبيز أوبرادور في تغريدة عبر "تويتر": "هناك استعداد من جانبنا لتوحيد الجهود في مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق الإنسان، خاصة الفتيات والفتيان".

وشارك الرئيس صورة جمعته بوزير الخارجية مارسيلو إبرارد، في أثناء إجراء المكالمة الهاتفية مع هاريس.

Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. pic.twitter.com/ZewpM7sm84 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 7, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عين هاريس لقيادة جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Hill-HarrisX، أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تشهدها الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، أكثر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT