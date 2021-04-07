مسؤول إسرائيلي يحذر: معركتنا ضد كورنا لم تنته

حذر مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل لا تزال "في منتصف المعركة" ضد جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى "توخي الحذر على الرغم من حملة التطعيم الناجحة".

وقال كبير خبراء الصحة العامة في إسرائيل شارون ألروي برييس إن "العديد من التهديدات الخارجية لا تزال قائمة والتي يمكن أن تطور وتدمر التقدم الذي حققته إسرائيل خلال الأشهر الماضية"، مشيرا إلى أن "أكثر من ثلث الأفراد لم يتم تطعيمهم.. الجائحة ليست وراءنا ولم تنته بعد".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل يبلغ 835104، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 6261.

وأشار إلى أنه يوجد في إسرائيل 4888 حالة نشطة ومن بينها 309 في حالات خطيرة أو حرجة.

المصدر: i24news