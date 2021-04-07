إيطاليا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 627 حالة وفاة و13708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت يوم أمس 421 وفاة و7767 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة منذ انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي يبلغ 112374، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فيبلغ 3.7 مليون حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 339939 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ112962 في اليوم السابق.

المصدر: "رويترز"