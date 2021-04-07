رئيس وزراء باكستان يحمل النساء مسؤولية ارتفاع حالات الاغتصاب

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، باللوم على ملابس النساء في ارتفاع عدد حالات الاغتصاب، معتبرا أن الزيادة السريعة في هذه الجرائم تشير إلى "زيادة الابتذال في أي مجتمع".

وردا على سؤال عما تفعله الحكومة بشأن تصاعد العنف الجنسي خاصة ضد الأطفال، نصح خان النساء بـ"التستر لمنع إغراء الرجال الذين يفتقرون إلى قوة الإرادة"، قائلا إن "المفهوم الكامل للبرقع (purdah) هو تجنب الإغراء، فليس لدى الجميع قوة الإرادة".

وأشار إلى أنه بينما ستقدم حكومته تشريعات لحماية المرأة من الاعتداءات، فإن الأمر متروك للمجتمع بأسره للمساعدة من خلال الحفاظ على "الاحتشام".

وبعد هذا التصريح المثير للجدل، وقع المئات على بيان عبر الإنترنت وصف تعليقات خان حول الاغتصاب بأنها "غير صحيحة من الناحية الواقعية وخطيرة".

وجاء في البيان أن "الخطأ يقع فقط على عاتق المغتصب والنظام الذي يُمكن المغتصب، بما في ذلك ثقافة تعززها تصريحات مثل تلك التي أدلى بها خان".

وقالت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي هيئة مراقبة حقوقية مستقلة، إن هذه التصريحات "مروعة"، معتبرة أن تصريح خان "لا يظهر فقط الجهل ولكنه يلقي أيضا باللوم على الناجيات من الاغتصاب، اللواتي كما يجب أن تعلم الحكومة، يمكن أن يتراوحن بين الأطفال الصغار وضحايا جرائم الشرف".

المصدر: "ديلي ميل"