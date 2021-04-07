أردوغان يعزي عائلة الطيار الذي توفي جراء تحطم طائرته

قدم الرئيس التركي رجب طبيب أردوغان التعازي لعائلة وأقرباء الطيار، الذي توفي جراء تحطم طائرته في مدينة قونية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "الرئيس أردوغان يدعو بالرحمة للطيار الشهيد الذي سقطت طيارته في قونية ويقدم التعازي لعائلته وأقربائه والقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب التركي".

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#عاجل | الرئيس #أردوغان يدعو بالرحمة للطيار الشهيد الذي سقطت طيارته في قونية ويقدم التعازي لعائلته وأقربائه والقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب التركي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وفاة طيار جراء تحطم مقاتلته التابعة لمجموعة جوية بهلوانية ضمن الجيش في ولاية قونية، وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

المصدر: "الأناضول"