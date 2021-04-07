برلين: لا خطط حاليا لمنح أوكرانيا عضوية الناتو

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي لا يخطط في الوقت الراهن لاتخاذ خطوات تمنح أوكرانيا العضوية في التكتل.

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وخلال موجز صحفي قالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن حلف الناتو يمارس سياسة الانفتاح في مسألة قبول دول جديدة في صفوفه، وإن أوكرانيا "شريك طويل الأمد للناتو والحلف يثمنه كثيرا". مع ذلك فقد أشارت المسؤولة إلى أن "الخطوات الجديدة فيما يخص العضوية غير مخطط لها".

وأمس الثلاثاء رفض ممثل الناتو التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن "الطريق نحو عضوية الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في منطقة دونباس الشرقية"، مضيفا أن منح أوكرانيا خطة عمل لعضويتها في الحلف سيكون بمثابة "رسالة لروسيا".

المصدر: "إنترفاكس"