الرئيس الصيني يدعو إلى توزيع عادل ومعقول للقاحات ضد فيروس كورونا في العالم

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى التوزيع العادل والمعقول للقاحات ضد فيروس كورونا في العالم.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني أعرب خلال المكالمة الهاتفية مع المستشارة الألمانية عن "معارضة بلاده لتسييس اللقاحات، أو ما يسمى بقومية اللقاحات"، وأكد على استعداد الصين للتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا، لتعزيز التوزيع العادل والمعقول للقاحات، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة للعديد من البلدان النامية في الحصول على اللقاح.

وقال الرئيس الصيني إنه على الرغم من الخلافات القائمة بين الجانبين الصيني والأوروبي، فإن الصين مستعدة للعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي "لتعميق وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات".

المصدر: تاس