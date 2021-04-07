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قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيران

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قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 20 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني، سیما سادات لاري، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجیل 20 ألفا  و954 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلی ملیون و984 الفا و348 إصابة، ويكون هناك 4 آلاف و177 حالة إصابة في وضع حرج.

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كما تم تسجيل 193 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبلغ عدد المتوفین من جراء الجائحة في ایران 63 الفا و699 شخصا.

واعلنت سيما لاري أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و675 ألفا و891 شخصا لغایة الان.

كما أن 13 مليونا و331 الفا و229 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الان.

المصدر: مهر

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