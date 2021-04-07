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موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية في حضرة أردوغان (فيديو)

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سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على موقف تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

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وبحسب الصحيفة، التي نشرت إحدى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المحادثات أمس في أنقرة، تُظهر اللقطات المنشورة كيفية دخول المشاركين الثلاثة في الاجتماع إلى غرفة الاجتماعات، التي تحتوي على كرسيين فقط. جلس عليهما أردوغان وشارل ميشيل.

وتعين على رئيسة المفوضية الأوروبية أن تجلس على الأريكة مقابل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يحتل مرتبة أقل، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. ويتم توفير هذا المكان عادة للمترجمين وغيرهم من المشاركين في الاجتماع.

بدورها علقت عضوة البرلمان الأوروبي، صوفي إنت ويلد، في صفحتها على موقع تويتر، أن الحادث لم يكن مصادفة.

المصدر: وكالات

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