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انخفاض متوسط الأعمار في الاتحاد الأوروبي وسط جائحة كورونا

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انخفاض متوسط الأعمار في الاتحاد الأوروبي وسط جائحة كورونا
Reuters
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انخفض متوسط الأعمار في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حيث كافحت الكتلة المكونة من 27 دولة ضد تأثيرات وعواقب جائحة فيروس كورونا.

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وقالت وكالة "يوروستات" المعنية بالإحصاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه "في أعقاب تفشي وباء كوفيد – 19 العام الماضي، انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن أكبر انخفاض كان في إسبانيا، بخسارة 1.6 عام، مقارنة بعام 2019.

وجاءت بلغاريا في المركز الثاني بخسارة 1.5 عام، تليها ليتوانيا وبولندا ورومانيا، التي شهدت جميعها انخفاضا بمقدار 1.4 عام.

وكانت الدنمارك وفنلندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع، بمعدل 0.1 عام.

ولم تكن هناك إحصائية شاملة متاحة من الاتحاد الأوروبي، لأن إيرلندا لم تبلغ عن البيانات الخاصة بها.

المصدر: AP

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