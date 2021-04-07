رئيس شركة "فايزر": ترامب أخبرني أن لقاح كورونا "سيساعده في الانتخابات"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة" فايزر"، ألبرت بورلا، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أخبره قبل انتخابات العام الماضي أن لقاح كورونا هذا يمكن أن "يساعده في الانتخابات".

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وفي مقاطع من "The Carlos Watson Show" قدمت مسبقا إلى صحيفة "The Hill"، أشار بورلا إلى أن ترامب اتصل به لتشجيعه على صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسرعة، مؤكدا أن "ترامب لم يضغط عليه مطلقا للقيام بشيء غير مناسب مع اللقاح".

وأضاف بورلا: "في المرات القليلة التي كان يخبرني ترامب فيها أننا بحاجة إلى القيام بذلك بسرعة، في البداية كان يقول إنه علينا القيام بذلك بسرعة..الناس يموتون..ثم كان يضيف أن ذلك بالطبع سيساعده (ترامب) أيضا في الانتخابات، وأن الناس هم الشيء المهم".

وحول إنتاج اللقاح، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة" فايزر" قائلا: "كان الشيء المهم بالنسبة لي هو ضغط مليارات الناس الذين علقوا آمالهم بالكامل علينا، وكان علينا أن نحقق ذلك"، لافتا إلى أنه "ليس سعيدا تماما بكيفية طرح اللقاح"، مشيرا إلى المشاكل التي واجهتهم، لأن العملية كانت "معقدة للغاية".

المصدر: "THE HILL"