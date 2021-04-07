لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي حول كشمير

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي بشأن كشمير.

وأكد لافروف في حوار مع صحيفة "نيوز انترناشيونال"، الباكستانية، أنه "يجب حل الخلافات بين الدول في أي منطقة من العالم، بما في ذلك، بالطبع، جنوب آسيا، بطريقة سلمية وحضارية، بالاعتماد على القانون الدولي. وروسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستعدة لتقديم المساعدة في ذلك".

وقد ازدادات العلاقات بين باكستان والهند تدهورا، خاصة بعد هجوم نفذه تنظيم "جيش محمد"، على قاعدة للقوات الجوية الهندية في باثانكوت في يناير 2016، وكذلك التفجير الانتحاري بالقرب من قافلة للشرطة العسكرية الهندية في جامو وكشمير في فبراير 2019.

المصدر: نوفوستي