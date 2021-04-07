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السلطات التركية تجمد أصول 377 شخصا بينهم "قادة في تنظيمات إرهابية"

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السلطات التركية تجمد أصول 377 شخصا بينهم
UMIT BEKTAS
أنقرة.
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جمدت السلطات التركية، الثلاثاء، أصول 377 شخصا في أراضي البلاد للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات "إرهابية".

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أردوغان: رسالة ضباط البحرية السابقين تضم تلميحات انقلابية ولا ننوي الانسحاب من اتفاقية مونترو
أردوغان: رسالة ضباط البحرية السابقين تضم تلميحات انقلابية ولا ننوي الانسحاب من اتفاقية مونترو

وأفادت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة التركية بتجميد أصول 377 شخصا بينهم "قادة ومسؤولون رفيعون" في تنظيم فتح الله غولن المعارض والداعية التركي، الذي تتهمه سلطات البلاد بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، وكذلك في "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من 3 عقود.

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع أزمة ناجمة عن بيان أصدره الأحد 103 ضباط سابقين في القوات البحرية التركية حيث انتقدوا مشروع قناة اسطنبول وإجراء تغييرات في الدستور، محذرين من الانسحاب من اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 لإدارة المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة أصحاب البيان، معتبرا أنه يتضمن "تلميحات انقلابية"، وشددا على أن تركيا لا تنوي حاليا الانسحاب من الاتفاقية، بينما شنت السلطات حملة اعتقالات بحق المشاركين في هذا التحرك.

المصدر: "الأناضول" + وكالات

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