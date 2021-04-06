مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز": قواتنا لم تشن هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر

أكد مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، أن "القوات الأمريكية لم تشن هجوما على السفينة الإيرانية التي تم استهدافها في البحر الأحمر".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت بأنه تم استهداف سفينة "إيران ساويز" في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها.

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وأوضحت أن "سافيز" ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.

وأشارت إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.

المصدر: "رويترز" + RT