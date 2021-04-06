 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز": قواتنا لم تشن هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون لـ
Reuters ALEXANDER DRAGO
علم الولايات المتحدة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4la

أكد مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، أن "القوات الأمريكية لم تشن هجوما على السفينة الإيرانية التي تم استهدافها في البحر الأحمر".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت بأنه تم استهداف سفينة "إيران ساويز" في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها.

إقرأ المزيد
"تسنيم": استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر

وأوضحت أن "سافيز" ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.

وأشارت إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا