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المكسيك تسجل أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters LUIS CORTES
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 603 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و4675 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المكسيك بلغ 205002 حالة، ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و256 ألفا و380 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أكبر بكثير مما تم تسجيله رسميا على الأرجح.

وترجح معطيات الوزارة أن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أكثر من المؤكدة بنسبة 60%.

المصدر: رويترز

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