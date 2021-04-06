روما.. اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق (فيديو)

اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما، اليوم الثلاثاء، فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد-19.

وأوردت وكالة أنباء "لا برس" الإيطالية أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في الاشتباكات، بينما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن عناصر من اليمين المتطرف انضموا للتظاهرة.

NEW - Italy protests: Anti-lockdown protestors gone out of control in the Montecitorio square in Rome. pic.twitter.com/uzhw9dSoMU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2021

ودخلت إيطاليا إغلاقا وطنيا لثلاثة أيام بدءا من يوم السبت ومنعت السفر والتجمعات وزيارات الأقارب في عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين.

كما أغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.

In Rome, near the parliament, clashes between the population and the police took place.



The people expressed dissatisfaction with the government's policy regarding the lockdown and its impact on business, including restaurants pic.twitter.com/sVIa7dPmie — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 6, 2021

المصدر: AP + RT