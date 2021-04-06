 
مباشر
عاجل
السيسي: بعض الأطراف تصر على استغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس

نتنياهو يتعهد بـ"تشكيل حكومة قوية من أجل جميع مواطني إسرائيل"

أخبار العالم

نتنياهو يتعهد بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4js

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل قصارى جهده لـ"إخراج إسرائيل من دائرة الانتخابات الخامسة وتشكيل حكومة قوية من أجل جميع مواطني إسرائيل".

وفي كلمة أمام حزب الليكود، قال نتنياهو: "مهمة تشكيل الحكومة ليست بسيطة ولكنها ليست مستحيلة ونحن سنمد يدنا لتشكيلها"، داعيا إلى إنهاء "الهجمات الشخصية" التي تشن عليه.

كما تعهد بـ"تشكيل حكومة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم"، مجددا تأكيده أن أربع دول عربية على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل في المستقبل القريب.

وشدد نتنياهو على أهمية شراء المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقال إنه "يجب الموافقة على عقد شراء المزيد من اللقاحات في أقرب وقت ممكن للحفاظ على مكانة إسرائيل في مسار التطعيم".

يذكر أن نتنياهو حصل دعم 52 نائبا في الكنيست، وهم من حزبه و3 أحزاب دينية متشددة متحالفة معه، بينما حصل، يائير لابيد، وزير المالية الأسبق، زعيم حزب "يش عتيد" على دعم 45 عضوا في الكنيست من "أزرق أبيض" وحزب العمل و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، إضافة إلى حزبه.

المصدر: ynet + i24news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا