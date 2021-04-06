البنتاغون يرفض التعليق على طلب الرئيس الأوكراني فتح السبيل أمام بلاده لعضوية الناتو

رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، التعليق على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فتح السبيل أمام بلاده للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن البنتاغون، "ربما بسبب حساسية الموضوع، رفض بشكل قاطع" التعليق على تصريحات زيلينسكي.

وسابقا اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، إن "الطريق نحو عضوية الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في منطقة دونباس الشرقية"، مضيفا أن منح أوكرانيا خطة عمل لعضويتها في الحلف سيكون بمثابة "رسالة لروسيا".

فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في شرق أوكرانيا، مضيفا أن موسكو حذرت واشنطن من عواقب سلوك كييف الاستفزازي هناك.

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وأشار ريابكوف إلى أن الجانب الأمريكي أعرب عن قلقه لروسيا، مضيفا أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعرب عن قلقها بشأن سلوك أوكرانيا، الذي وصفه بغير المقبول.

وأمس الاثنين، قالت الخارجية الأمريكية إنها طلبت توضيحات من موسكو حول ما وصفتها بـ "الاستفزازات" بالقرب من حدود أوكرانيا.

المصدر: "رويترز"