بريطانيا تسجل تراجعا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 2379 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في انخفاض لكلا المؤشرين.

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2379، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4364529 حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع مستمر لمؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة، حيث سبق أن بلغ يوم 1 أبريل 4479 حالة، وفي 2 أبريل 3402، وفي 3 أبريل 3423، وفي 4 أبريل 2297، وفي 5 أبريل 2762.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 20 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126882 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 1 أبريل 51 حالة، وفي 2 أبريل 52، وفي 3 أبريل 10، في أقل حصيلة منذ 7 أشهر، وكذلك 10 متوفين في 4 أبريل، و26 في 5 أبريل.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.62 مليون شخص، بينهم نحو 5.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT