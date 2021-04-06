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وزارة الخارجية الأميركية تعلن أبريل "شهر العرب الأميركيين"

أخبار العالم

وزارة الخارجية الأميركية تعلن أبريل
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أن شهر أبريل الحالي مخصص لتكريم "شهر العرب الأميركيين"، وقال: "أمتنا أقوى بفضلكم".

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "إننا فخورون هذا الشهر بتكريم التراث العربي الأمريكي وملايين الأمريكيين العرب الذين ساهموا في كل المجالات والمهن، بما في ذلك أولئك الذين يخدمون في وزارة الخارجية.. أمتنا أقوى بفضلكم".

وكان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، نيد برايس، قال في وقت سابق إن "وزارة الخارجية تفتخر بالاعتراف بشهر أبريل شهرا مخصصا للتراث العربي الأميركي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة موطن لأكثر من 3.5 مليون أميركي عربي يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد"، مضيفا: "الأميركيون من أصول عربية، هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأمة، وقد ساهموا  في جميع المجالات والمهن، وكثير منهم، في الواقع، يخدمون هنا في وزارة الخارجية".

المصدر: RT + CNN

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