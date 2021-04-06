لافروف: رد فعل الدول الغربية على سلوك كييف في دونباس مخيب للآمال

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة والغرب على سلوك كييف (أوكرانيا) في دونباس مخيب للآمال.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بتصريحات القيادة الأوكرانية، فإن هناك العديد من المقالات التحليلية والتقارير حولها، نحن قلقون بهذا الشأن، ونتحدث عن هذا إلى زملائنا الأوروبيين، ونأمل أن يكون هناك فهم مماثل في واشنطن لما يحدث".

وقال إن "تصرفات وردود فعل زملائنا الغربيين على الانتشار العسكري ونقل القوات (الأوكرانية) إلى خط التماس في دونباس مخيبة للآمال.

وأوضح أنه "مثلما كان في السابق، يبدو أن زملاءنا الغربيين ينطلقون من حقيقة أنه من الضروري دعم الحكومة الأوكرانية بكل الوسائل، بما في ذلك تصرفاتها وبياناتها غير المقبولة على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي