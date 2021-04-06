بعد تأخير 3 أسابيع عن الموعد المقرر.. إيران تعلن وصول أول شحنة لقاح ضد كورونا ضمن آلية "كوفاكس"

أعلن كيانوش جهانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الإيرانية، عن وصول أول شحنة لقاح ضد فيروس كورونا إلى إيران ضمن آلية "كوفاكس" لتأمين عمليات شراء اللقاحات للدول.

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وقال كيانوش جهانبور في "تويتر": "وصلت إلى طهران أول شحنة لقاح ضد كورونا في إطار آلية كوفاكس، بتأخير 3 أسابيع عن الموعد المقرر".

وتابع: "هذه الشحنة تتضمن 700 ألف و800 جرعة من لقاح أسترازينيكا (بريطاني-سويدي) المضاد لفيروس كورونا المنتج في كوريا الجنوبية"، لافتا إلى أنه حتى نهاية مايو القادم، سيتم تسلم 3 ملايين و600 ألف جرعة، من إجمالي 16 مليونا و800 ألف جرعة من اللقاح المضاد لهذا الفيروس، المشترى من قبل ايران وفق آلية كوفاكس".

ووصل إيران في وقت سابق، 790 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، ومع احتساب الشحنة الواصلة أخيرا من سلة "كوفاكس"، فقد بلغ إجمالي عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الواصلة إلى البلاد مليون و490 ألف و800 جرعة، وتشمل لقاحات "سبوتنيك V" الروسي، و"سينوفارم" الصيني، و"بهارات" الهندي، و"أسترازينيكا" البريطاني- السويدي، المنتج في كوريا الجنوبية.

يذكر أن "كوفاكس" هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.

المصدر: "إرنا" + RT